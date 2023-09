Projeto Abrazo reúne grandes nome da cena de flamenco em solidariedade à Casa do Artista RS

Neste domingo (24), das 16h às 20h, o Coletivo Flamenco RS promove Abrazo, um evento colaborativo e solidário à Casa do Artista Riograndense, no Tablado Andaluz (Rua Venâncio Aires, 556). Será uma tarde de imersão Flamenca, arte e gastronomia com palestra sobre a história do Flamenco, aulas de baile, abanico e castanholas, moda flamenca, além de apresentações e uma mesa deliciosa de tapas. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 70,00, reservados pelo telefone (51) 99873.0809. A renda será revertida à instituição que acolhe artistas a partir de 60 anos.