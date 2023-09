Coral Ítalo-Brasileiro e tenor Dirceu Pastori se apresentam na Sociedade Italiana do RS

O Coral Ítalo-brasileiro RS irá dividir o palco com o tenor Dirceu Pastori para um concerto em homenagem aos 130 anos da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul. O evento acontece nesta quarta-feira (27), às 20h, no Salão Nobre da Sociedade Italiana (João Telles, 317). A entrada é franca. Sugere-se a doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados a Paróquia São Francisco.