Cinebiografia de Cláudio e Bochecha estreia nesta quinta

A partir desta quinta -feira (21), a cinebiografia "Nosso Sonho", a história de Claudinho e Buchecha, entra em cartaz nos cinemas de Porto Alegre e região. O filme, dirigido por Eduardo Albergaria (Happy Hour) e produzido por Leonardo Edde, revela trechos da emocionante história da dupla, que começa com uma amizade ainda na infância, em uma comunidade de Niterói, até conquistar o Brasil todo com a poesia da periferia.

Resgatando a história por trás da fama que pouca gente conhece, o filmes retrata as dificuldades enfrentadas no caminho para o sucesso, os desafios e dramas pessoais, e mostra os familiares e amigos que marcaram a trajetória dos músicos.



Os protagonistas Lucas Penteado e Juan Paiva dão vida a Claudinho e Buchecha na tela grande e cantam sucessos da dupla como “Só Love”, “Coisa de Cinema” e a icônica “Nosso Sonho”, que dá título ao filme. Com distribuição da Manequim Filmes, a trama de “Nosso Sonho” é contada a partir do ponto de vista de Buchecha e destaca a força de superação da dupla diante dos dramas e tragédias.