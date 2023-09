Sarau do Solar Especial traz Os Fagundes em celebração tradicionalista

O Sarau Especial Nativista Luiz Carlos Borges, que acontece nesta quarta-feira (27), recebe Os Fagundes. Em um formato que já se consagrou junto aos apreciadores da música tradicionalista gaúcha, Neto, Ernesto, Bagre e Paulinho Fagundes estarão interpretando canções que estão enraizadas na história de uma das famílias mais musicais do Estado, como Origens e Canto Alegretense. O show acontece às 19h, no Teatro Dante Barone da Assembleia (Praça Marechal Deodoro, 101), e a entrada é solidária, mediante doação de alimentos não perecíveis, que serão enviados para populações afetadas pelas enchentes em território gaúcho. Por iniciativa da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, o Sarau do Solar Especial passa a ser denominado Sarau Especial Nativista Luiz Carlos Borges, em homenagem a um dos principais nomes da música nativista e regionalista do Rio Grande do Sul.