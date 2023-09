Grupo Tholl apresenta espetáculo Cirquin no Theatro São Pedro

O palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n) recebe no sábado (23), às 20h, e no domingo (24), às 18h, o espetáculo Cirquin, do Grupo Tholl. A apresentação traz danças, acrobacias, técnicas circenses e muitos romances numa montagem inspirada no teatro mambembe. Os ingressos estão à venda no site e na bilheteria do Teatro, com valores a partir de R$ 50,00.Segundo o diretor João Bachilli, Cirquin é um espetáculo de circo, teatro e dança sobre o amor em diferentes sentidos. No enredo, uma trupe familiar liderada pelo patriarca chega a um determinado local para subir à lona. É nesse ambiente onírico que o amor será protagonista, e a bailarina terá que decidir quem, entre os quatro pretendentes, ganhará o seu coração. A escolha não será só dela, já que a interatividade com o público é uma das marcas do espetáculo, e caberá ao público a escolha do vencedor.O espetáculo tem duração de 1h10min, com elenco formado por Clóvis Hans, Douglas Gaiola, Eduardo Ferreira, Gabriel Vasconcelos, Joao Schmidt, Jefferson Costa, Jéssica Martinns, Leandro Arrieche, Luana Wrague, Marvin Duarte e Simone Lyrio.