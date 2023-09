Lobão & The Vanishing Volcanoes trazem clássicos do rock nacional no Salão de Atos da Pucrs

cantor e compositor Lobão retorna a Porto Alegre neste sábado (23), às 20h, no Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681). Em formato power trio (segundo o músico, expressão mais possante e arrojada do rock 'n' roll), a apresentação de Lobão & The Vanishing Volcanoes trará uma seleção de clássicos do rock brasileiro, tanto de álbuns do próprio Lobão quanto de sucessos de vários autores dos anos 1980. Ingressos (a partir de R$ 115,00) seguem à venda pelo site Um dos grandes nomes do rock nacional, oretorna a Porto Alegre neste sábado (23), às 20h, no Salão de Atos da Pucrs (avenida Ipiranga, 6.681). Em formato power trio (segundo o músico, expressão mais possante e arrojada do rock 'n' roll), a apresentação detrará uma, tanto de álbuns do próprio Lobão quanto de sucessos de vários autores dos anos 1980. Ingressos (a partir de R$ 115,00) seguem à venda pelo site Minha Entrada

Não faltarão hits da carreira de Lobão como Vida Bandida, Vida Louca Vida, Rádio Blá, Essa Noite Não, entre muitos outros. Ele também promete relembrar músicas que marcaram uma geração, como Lanterna do Afogados, Toda Forma de Poder, Dias de Luta, Geração Coca Cola etc. A missão desse show, segundo Lobão, é mostrar que a potência, a exuberância, a criatividade e a irreverência do rock nacional estão mais vivas e 'quicantes' do que nunca. A abertura do show será dos gaúchos Kiko Prata & Os Reluzentes.