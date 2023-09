Encenação 'Cabaré do Amor Rasgado' entra em curta temporada na Zona Cultural

Com direção de Patrícia Fagundes, a encenação Cabaré do Amor Rasgado estará de volta à Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900) para uma curta temporada de cinco apresentações. As sessões ocorrem de sexta-feira (22) a domingo (24), além dos dias 29 e 30 de setembro, sempre às 20h. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos na Sympla, por valores de R$ 27,50 a R$ 55,00.Mesclando teatro, dança, música e circo, a montagem celebra o amor como força de vida e fundamento social e humano. É um cabaré sem vergonha de expor emoções, onde toda forma de amor vale a pena. A peça integra o projeto Cabarés do Sul do Mundo, do qual também faz parte Cabaré da Mulher Braba. Esse gênero é referência para a Cia. Rústica há quinze anos como modelo cênico dissidente que mistura diversas linguagens artísticas. Nessa nova temporada, a banda do espetáculo passa a ser composta por Rodrigo Apolinário, Brenno Di Napoli e Priscilla Colombi. O elenco é formado por Heinz Limaverde, Sandra Possani, Ander, Diego Nardi, Iassanã Martins, Juliana Kersting, Phill e André Varela.