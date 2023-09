Orquestra Jovem e Ballet Projari realizam concerto didático em Guaíba

Nesta quinta-feira (21), a Orquestra Jovem e Ballet Projari realizam um concerto comunitário didático na cidade de Guaíba, gratuito e aberto ao público. As crianças que participam das oficinas de musicalização e ballet apresentam seu desenvolvimento ao longo do projeto, que tem o objetivo de promover a inclusão social e fomentar vivências artísticas e socializadoras. O concerto ocorre às 15h, na sede do Projari (Av. João Salazar, 250 - Guaíba).



Com repertório diverso, o programa inclui canções de Gonzaguinha, Dorival Caymmi, Tema do Piratas do Caribe – Versão The Piano Guys, Marinheiro só /Peixinhos do Mar, entre outras. Ao longo do espetáculo, haverá comentários dos instrutores, com informações sobre os instrumentos e as obras.



O Projeto Orquestra Jovem e Ballet Projari iniciou suas atividades em março de 2013. Formado por crianças e adolescentes da comunidade de Guaíba, o projeto propicia momentos de socialização e troca de experiências através da prática musical, visando o desenvolvimento da sensibilidade, reflexão estética e aprimoramento das relações humanas. Com o objetivo de promover a inclusão social, o projeto fomenta vivências artísticas e socializadoras, de forma a oferecer a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania. As atividades são gratuitas e atendem 150 crianças e adolescentes nas oficinas de musicalização, ballet, percussão, violino, viola, violoncelo e prática de Orquestra.