KLB retorna a Porto Alegre para apresentar turnê 20 +2 Experience

O grupo KLB traz a turnê comemorativa 20 +2 Experience para o palco do Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, nº. 80) nesta sexta-feira (22), às 21h. Celebrando diversos shows sold out ao atrair uma legião de milhares de fãs, a banda continua superando todas as expectativas para este ano ao confirmar diversas datas pelo Brasil e até no exterior. Os ingressos podem ser adquiridos através do site Sympla, a partir R$ 100. Quem viveu os anos 2000, conhece muito bem quem são os irmãos Kiko, Leandro e Bruno. Eles dominaram e lideraram as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil, eram semanalmente atração dos importantes programas de TV e conquistaram os corações de muitas adolescentes daquela época.