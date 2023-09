Custódio Galeria abre as portas em Porto Alegre com exposição inspirada na abertura de caminhos

Após meses de espera, a Custódio Galeria (rua Riachuelo, 1.100) terá sua exposição inaugural nesta quinta-feira (21), às 20h. A mostra Abre Caminho, que inaugura o espaço, traz 12 artistas e faz uma referência à Bara, um dos principais orixás das religiões de matriz africana e profundamente ligado à história de Porto Alegre. A citação remete também à proposta do espaço, que se coloca como opção de ações afirmativas, não apenas de cunho racial, mas também de diferentes tipos de diversidade.

A galeria tem como idealizador o empresário Anderson Coelho, e o design do espaço é assinado pelo arquiteto Thiago Barella. O nome da casa remete a Custódio Joaquim de Almeida, príncipe africano que viveu na Capital do final do século XIX ao início do século XX e aconselhava governadores e membros da alta sociedade gaúcha.



Dentre os nomes confirmados em Abre Caminhos, estão os gaúchos Santiago Pooter, Pamela Zorn e Elias Figueiredo. A fotógrafa Helen Salomão, e o artista plástico Guilherme Almeida, ambos baianos, Bere Magalhães e Rafael Simba, do Sudeste do País, também marcam presença. A visitação será de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábado entre 13h e 17h, via agendamento de horário. A marcação pode ser feita pelo Instagram @custodio_galeria.