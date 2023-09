Como são as fitas inéditas dos Beatles, que vão a leilão por até R$ 2,4 milhões

Faixas raras dos Beatles vão a leilão por até meio milhão de dólares, o equivalente a R$ 2,4 milhões. Os interessados poderão adquirir os itens até esta sexta-feira, dia 22.

De acordo com o site TMZ, as fitas cassetes eram de um colecionador que as obteve há cinco anos de um homem na Índia. Segundo ele, o material era de Derek Taylor, o antigo assessor de imprensa do grupo.

Fazem parte do catálogo gravações nunca antes ouvidas do grupo britânico, incluindo ensaios da banda na casa de John Lennon e até faixas de álbuns não lançadas. A estimativa é que a coleção valha entre US$ 300 mil e US$ 500 mil.

São ao todo seis fitas que incluem ainda ensaios para o icônico álbum "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Há também gravações do álbum inédito de George Harrison com a The Bonzo Dog Doo-Dah Band e um disco de colaboração inédito de Yoko Ono e Lennon .

A coleção traz também uma entrevista reveladora de 45 minutos em que John questiona os motivos de Yoko para estar com ele. A gravação é de 1969, mesmo ano em que eles se casaram.