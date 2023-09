Aquecendo a escuta para o Poa Jazz Festival

A partir deste sábado, uma série de apresentações musicais gratuitas acontecerão em frente ao prédio e dentro do auditório do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), por conta do preview da 8ª edição do Poa Jazz Festival. O evento oficial, que acontecerá de 24 a 26 de novembro no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, contará com nove shows de grupos e artistas locais, nacionais e internacionais. Já o "aquece" do festival conta com cinco atrações, que também contemplam artistas regionais, de outros estados brasileiros e do exterior. A programação se estende até o dia 4 de novembro.

Abrindo o Preview, neste sábado, às 16h, o multipremiado saxofonista argentino Gustavo Musso trará um repertório de standards e clássicos de diferentes períodos do jazz, assinados por compositores como Miles Davis, Duke Ellington, Sigmund Romberg, Dorothy Fields e Jimmy McHugh. Com ele, estarão o pianista Luiz Mauro Filho, o contrabaixista Tiê Pereira e o baterista Bruno Braga.

Formada por dois gaúchos e um catarinense (Pereira), a banda local deve improvisar cerca de dez músicas ao lado de Musso, sendo a maioria da vertente mais influentes do jazz, o bebop; mas também incluindo o hard bop (uma evolução do bebop, com influências do rhythm and blues, gospel e blues). "O repertório deve ser definido no próprio sábado, bem no espírito do jazz, que é o da improvisação", revela o curador do Festival, Carlos Branco, que também assina a produção e divide a direção do evento com Rafael Rhoden. O show deste sábado acontece ao ar livre, em frente ao Instituto Ling, sem necessidade de inscrição prévia.

Também as apresentações de Café Trio (RS) - no dia 14 de outubro - e da Ras Vicente Quinteto (RS) - dia 4 de novembro -, ambas no mesmo horário (16h) estão previstas para ocorrer na parte externa do centro cultural. Em caso de chuva, os shows acontecerão nos mesmos dias e horários, em um espaço fechado dentro do prédio, com distribuição de senhas por ordem de chegada.

Já os shows do Duo Mitre (30 de setembro) e de Túlio Mourão (26 de outubro) acontecerão no auditório do Instituto Ling, com lugares limitados e inscrições prévias pelo site da instituição, a partir de dois dias antes de cada apresentação.

Ainda antes do término do período de "aquecimento" para o evento principal, a programação completa do Poa Jazz Festival será revelada em outubro, quando também iniciam as vendas dos ingressos pela plataforma Sympla. Para conter um pouco a curiosidade do público, Carlos Branco adianta que, nesta edição, a ala gaúcha do evento será representada pela banda de câmara Tum Toin Foin (liderada por Arthur de Faria), por Cleômenes Junior, acompanhado de seu sexteto e pelo grupo The Jazz Passengers.