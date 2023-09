Poa Jazz Festival terá cinco shows de aquecimento com entrada franca

A partir deste sábado (23), uma série de apresentações musicais gratuitas acontecerão em frente ao prédio e dentro do auditório do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), por conta do preview da 8ª edição do Poa Jazz Festival. O evento oficial, que acontecerá de 24 a 26 de novembro no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, contará com nove shows de grupos e artistas locais, nacionais e internacionais. Já o "aquecimento" do festival conta com cinco atrações, que também contemplam artistas regionais, de outros estados brasileiros e do exterior. A programação que antecede o Poa Jazz se estende até o dia 4 de novembro.



Abrindo a temporada do Preview, neste sábado, às 16h, o multipremiado saxofonista argentino Gustavo Musso irá executar uma hora de show, com um repertório de standards e clássicos de diferentes períodos do jazz, assinados por compositores como Miles Davis, Duke Ellington, Sigmund Romberg, Dorothy Fields e Jimmy McHugh. Com ele, estarão o pianista Luiz Mauro Filho, o contrabaixista Tiê Pereira e o baterista Bruno Braga.

Formada por dois gaúchos e um catarinense (Pereira), a banda local deve improvisar cerca de dez músicas ao lado de Musso, sendo a maioria da vertente mais influentes do jazz, o bebop; mas também incluindo o hard bop (uma evolução do bebop, com influências do rhythm and blues, gospel e blues). "O repertório deve ser definido no próprio sábado, bem no espírito do jazz, que é o da improvisação", revela o curador do Festival, Carlos Branco, que também assina a produção e divide a direção do evento com Rafael Rhoden. Ele ressalta "estes encontros são muito comuns" no mundo do jazz e que a escolha dos músicos faz jus à essa "responsabilidade". "Para se ter uma ideia, Mauro é o pianista que acompanha Nei Lisboa em seus shows, e os outros dois instrumentistas são muito bons em improvisação e harmonia", pontua o curador.

O show deste sábado acontece ao ar livre, em frente ao Instituto Ling, sem necessidade de inscrição prévia. "A banda tocará em um palco baixo, será algo muito informal", observa Branco. "Iremos colocar algumas cadeiras para quem vem de longe, e o pessoal do entorno também pode levar as suas", sugere. Segundo o produtor, haverá café e espumante à venda, para o público. "A ideia é que seja um evento bem familiar", pontua. Também as apresentações do Café Trio (RS) - no dia 14 de outubro - e da Ras Vicente Quinteto (RS) - dia 4 de novembro -, ambas no mesmo horário (16h) ocorrem na parte externa do centro cultural. Em caso de chuva, os shows acontecerão nos mesmos dias e horários, em um espaço fechado, dentro do prédio, com distribuição de senhas por ordem de chegada.

Formado por três dos maiores nomes da música instrumental gaúcha - o baixista Nico Bueno, o pianista Luiz Mauro Filho e o baterista Kiko Freitas -, o Café Trio, por sua vez, irá interpretará obras de Lars Jansson e Bill Evans, além de prestar uma homenagem ao compositor e multi-instrumentista carioca João Donato, que faleceu no último mês de julho. "O Kiko Freitas é considerado por muitos como o melhor baterista do Brasil, ele viaja o mundo tocando, além de integrar a banda do João Bosco", valoriza Branco. A apresentação do trio deve levar ao público um repertório de clássicos do jazz, com vertente europeia, dos países nóricos.

Pianista e compositor gaúcho, Ras Vicente, por sua vez, transita na cena instrumental e integra os projetos Kula Jazz, Sinatra 1915 Tribute, Original Tons, entre outros. Bacharelando em Música pelo Instituto de Artes da UFRGS, é também professor de piano e já trabalhou com diversos artistas da cena do jazz, hip hop e reggae, muitas vezes fundindo esses estilos. Na apresentação que encerra o Preview do festival, ele deve mostrar um pouco de cada uma detas influências.

Já os shows do Duo Mitre e de Túlio Mourão acontecerão no auditório do Instituto Ling, com lugares limitados e inscrições prévias pelo site da instituição, a partir de dois dias antes de cada apresentação. Formado pelas irmãs mineiras Luísa Mitre ao piano e Natália Mitre no vibrafone e na percussão, o Duo Mitre equilibra o refinamento técnico da música de concerto com o balanço da música popular brasileira em composições próprias, além de destacar a produção feminina de artistas como Léa Freire, Débora Gurgel, Tânia Maria, Clarice Assad e Chiquinha Gonzaga.

Definido como um "super músico" pelo curador do Poa Jazz, o compositor, pianista e arranjador mineiro Tulio Mourão (ex-tecladista dos Mutantes, Milton Nascimento e Maria Bethânia, entre outros nomes da música nacional) fará apresentação solo no dia 26 de outubro, às 20h. O repertório do recital reúne uma seleção de composições de grandes nomes da música nacional e internacional, que vão de Caetano Veloso a Lennon e McCartney, passando por Sting, Eric Clapton, entre outros.

Antes mesmo do término do evento de "aquecimento", a programação completa do Poa Jazz Festival será revelada em outubro, quando também iniciam as vendas dos ingressos pela plataforma Sympla. Para conter um pouco a curiosidade do público, Branco adianta que, nesta edição, a ala gaúcha do evento será representada pela banda de câmara Tum Toin Foin (liderada por Arthur de Faria), por Cleômenes Junior, acompanhado de seu sexteto e pelo grupo The Jazz Passengers.

Preview Poa Jazz Festival 2023 (atrações):

-Gustavo Musso (Argentina) - Dia 23 de setembro, sábado, às 16h

-Duo Mitre (Brasil) - Dia 30 de setembro, sábado, às 19h

-Café Trio (Rio Grande do Sul) - Dia 14 de outubro, sábado, às 16h

-Túlio Mourão (Brasil) - Dia 26 de outubro, quinta-feira, às 20h

-Ras Vicente Quinteto (Rio Grande do Sul) - Dia 4 de novembro, sábado, às 16h