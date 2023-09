Espetáculo 'O Reino Infante' entra em cartaz no Teatro Bruno Kiefer

A montagem O Reino Infante estreia para o público, em duas apresentações no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), nesta sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h, com entrada franca. A montagem do Grupo ATritO de Teatro é realizada com recursos do Pró-Cultura RS FAC – Fundo de Apoio à Cultura, - edital Sedac FAC 16/2021. do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.Criada em 2019 como resultado da oficina para adolescentes da Cômica Cultural, a peça apresenta o drama da rainha que decreta a infância permanente de seus súditos. A rainha Infanta está passando por problemas e se apega a ideias estapafúrdias - como acreditar que pode induzir todos a uma infância sem responsabilidades.