Mostra audiovisual Primavera Gaúcha inicia programção nesta quinta na Cinemateca Paulo Amorim

Idealizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), o projeto Primavera Gaúcha inicia nesta quinta-feira (21) e segue até o dia 13 de outubro com uma ampla mostra de filmes produzidos no Rio Grande do Sul. Com sessões às 19h, na Cinemateca Paulo Amorim Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), o programa é composto por vinte longas-metragens, selecionados pela Associação de Críticos de Cinema do RS (ACCIRS), que representam o cinema feito no estado, abordando questões históricas, temáticas, de gênero e trajetórias premiadas. A entrada é franca para todas as sessões.

A equipe curadora tem como objetivo dar visibilidade e promover o conhecimento sobre a cultura do sul do Brasil, além de apresentar a diversidade da produção cinematográfica gaúcha. A mostra também destaca a trajetória de diferentes diretores e sua produção geracional, por meio de seus filmes mais relevantes.



Entre os filmes selecionados estão Anahy de las Misiones (Sérgio Silva), O Homem que Copiava (Jorge Furtado), O Cárcere e a Rua (Liliana Sulzbach), Antes que o Mundo Acabe (Ana Azevedo), O Caso do Homem Errado (Camila Moraes), entre outros títulos de destaque no cinema brasileiro e gaúcho.

PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA 'PRIMAVERA GAÚCHA'

Anahy de Las Misiones (Brasil, 1997, 107min). Data: 21/09 - quinta-feira



O Homem que Copiava (Brasil, 2003, 123min). Data: 22/09 - sexta-feira



O Cárcere e a Rua (Brasil, 2004, 80min). Data: 23/09 - sábado



Antes que o Mundo Acabe (Brasil, 2009, 100min). Data: 24/09 - domingo



Morro do Céu (Brasil, 2009, 71min). Data: 26/09 - terça-feira



Em Teu Nome (Brasil, 2009, 100min). Data: 27/09 - quarta-feira





Walachai (Brasil, 2009, 85min). Data: 28/09 - quinta-feira





A Última Estrada da Praia (Brasil, 2010, 93min). Data: 29/09 - sexta-feira





Contos Gauchescos (Brasil, 2011, 101min). Data: 30/09 - sábado





As Aventuras do Avião Vermelho (Brasil, 2014, 72min). Data: 01/10 - domingo





Ponto Zero (Brasil, 2015, 88min). Data: 03/10 - terça-feira





Rifle (Brasil, 2016, 88min). Data: 04/10 - quarta-feira





Mulher do Pai (Brasil, 2016, 94min). Data: 05/10 - quinta-feira





Cidades Fantasmas (Brasil, 2017, 71min). Data: 06/10 - sexta-feira





O Caso do Homem Errado (Brasil, 2017, 78min). Data: 07/10 - sábado





Bio – Construindo uma Vida (Brasil, 2017, 105min). Data: 08/10 - domingo





Yonlu (Brasil, 2017, 88min). Data: 10/10 - terça-feira





Tinta Bruta (Brasil, 2018, 118min). Data: 11/10 - quarta-feira





Cidade dos Piratas (Brasil, 2018, 84min). Data: 11/10 - quarta-feira





A Cabeça de Gumercindo Saraiva (Brasil, 2018, 95min). Data: 13/10 - sexta-feira