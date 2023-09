Espetáculo 'Uma Saudação às Divas' chega nesta quinta-feira (21) ao Teatro do Bourbon Country

O Teatro do Bourbon Country (avenida Tulio de Rose, 80) recebe, na quinta-feira (21), às 21h, o espetáculo Uma Saudação às Divas. Mylena Jardim, vencedora da quinta temporada do The Voice Brasil, e Lí Martins, do Grupo Rouge, estão juntas pela primeira vez interpretando clássicos de Tina Turner, Aretha Franklin, Whitney Houston, Mariah Carey, Céline Dion e Shania Twain. Ingressos no site Uhuu. O espetáculo já foi assistido por mais de 100 mil pessoas, e os mais de 50 figurinos serão réplicas idênticas usadas pelas Divas em 1998 e 1999 em New York. Os cantores vêm acompanhados por músicos ao vivo e bailarinos, além da participação especial do cantor Rafael Oliveira. A direção de criação é de Rafael Mello.