Regionalismos universais ao violão

Marcello Caminha e Maurício Marques, consagrados violonistas e compositores, apresentam no espetáculo Universo Regional uma viagem musical ao som do violão por algumas das mais importantes vertentes da música brasileira e latinoamericana. A dupla se apresenta nesta quinta-feira, às 20h, no Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028), dentro da série de espetáculos Mundo do Violão. Ingressos (R$ 30,00, com opções de meia entrada) à venda pelo site do centro cultural. Abordando gêneros musicais fundamentais da música regional brasileira como o choro e a seresta, indo até os países do prata, visitando o tango, a milonga, guarânia e chacarera e claro, chegando ao Rio Grande do Sul, onde se acha um bom vanerão, Maurício (violão 8 cordas) e Marcello (violão nylon) se juntam em uma apresentação inédita pra demonstrar ao público sua versatilidade como instrumentistas, transitando nos diversos regionalismos e, ao mesmo tempo, enaltecendo esse que é o mais universal dos instrumentos musicais: o violão.

Orfeu e Eurídice em encenação gratuita

A próxima edição do Terça Lírica do Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul (Praça Marechal Deodoro, 55) apresenta, nesta terça-feira, a ópera Orfeu e Euridice, de C. W. Gluck. O espetáculo começa às 18h30min e tem entrada franca. O mito de Orfeu, filho do deus Apolo, que desce aos infernos para resgatar sua amada Euridice, recebe roupagem contemporânea com três membros da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors): o contratenor Gonzalo Lamego no papel de Orfeu e as sopranos Raquel Fortes e Gaia Schenini interpretando Euridice e Amore. A direção artística é de Flávio Leite.

Música e pintura ao vivo no feriado farroupilha