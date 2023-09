Mostra dupla no Espaço Cultural Correios

A arte vibrante e visceral de Lesiane Lazzarotti encontra o expressionismo lúdico de Luiz Badia na mostra Duplo Solo, que está no Espaço Cultural Correios (rua Sete de Setembro, 1.020) até 14 de outubro, com visitação de terça-feira a sábado, das 10h às 17h. A exposição apresenta 25 obras de grandes dimensões que retratam a força da natureza e das mulheres, em diferentes formas de expressão. A entrada é franca.

Trazendo naturalidade aos ciclos da vida

O livro A morte, as estrelas e um violão, estreia do autor Lucas Raupp, será lançado na segunda-feira, das 19h15min às 20h45min, no saguão do Instituto de Cultura, 7º andar do prédio 16, Biblioteca Central da Pucrs (Ipiranga, 6.681).

A edição, trabalho de conclusão de curso do autor em Escrita Criativa pela Pucrs, aborda o tema da morte com foco no público infantojuvenil, desmistificando e trazendo naturalidade aos ciclos da vida. O livro é o segundo da série literária Narrativas sensíveis e outras histórias, projeto da professora da Pucrs Janaína de Azevedo Baladão. As ilustrações são de Flávia Sung Ruschel. O lançamento contará com bate-papo sobre educação emocional, com participação da psicóloga Juliana Potter. A entrada é gratuita.