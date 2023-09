Músicos unem Mozart a Pixinguinha em recital gratuito Casa da OSPA

Neste domingo (17), às 18h, na Sala de Recitais da Casa da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Borges de Medeiros, 1.501) o classicismo de Mozart e Ferdinand Ries se junta ao choro de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha e Abel Ferreira na apresentação do Quarteto Instrumental, grupo formado pelos músicos da Ospa Elena Romanov (violino), Vladimir Romanov (viola), Rodrigo Alquati (violoncelo) e Artur Elias (flauta). A entrada é franca e por ordem de chegada.

O Quarteto Instrumental, que iniciou suas atividades em 2008, une a música popular sul-americana com a música camerística desde então. Nesta ocasião, iniciam a apresentação com Quarteto nº 3 em Dó Maior, K. 285b, obra de dois movimentos de uma das maiores figuras do classicismo, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Logo depois, é a vez de interpretar Quarteto em Ré Menor, WoO 35, do alemão Ferdinand Ries (1784-1838) – este, amigo e mentorado de Beethoven, e que, por conta de sua influência, situou-se entre o classicismo e os primeiros estilos do romantismo.

A programação da Série Música de Câmara tem se destacado por trazer ao público composições pouco conhecidas com histórias fascinantes, adaptações de músicas originalmente escritas para instrumentos atualmente incomuns e, além disso, pelo potencial de promover o encontro de universos musicais.