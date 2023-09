'A Bela e a Fera, O Espetáculo Musical' leva para os palcos gaúchos clássico infantil

Baseado no conto de Domínio Público francês, A Bela e a Fera – O Espetáculo Musical traz aos palcos do Rio Grande do Sul a história de amor entre uma linda jovem e um príncipe, que foi enfeitiçado e transformado em Fera. A primeira apresentação no Estado acontece nesta sexta-feira (15), às 18h30min, no Theatro Guarany (R. Lôbo da Costa, 849), em Pelotas. No sábado (16), às 16hm o show vai até o Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Já no domingo (17), encerra a passagem no Estado no Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239), às 16h, em Novo Hamburgo.

Os ingressos para todas as apresentações estão disponíveis no site Uhuu, a partir de R$ 60,00. Vale destacar que, em apoio às vítimas das enchentes no RS, a produção do espetáculo concede ingressos com 50% de desconto, mediante a doação de agasalhos (roupas e calçados de qualquer gênero e tamanho. as peças devem ser entregues limpas e em condições de uso), itens de cama/banho e material de higiene pessoal. A ação é válida para as três apresentações.



Além da orquestra e do experiente elenco que atua, dança e canta nesse espetáculo 100% cantado ao vivo, a apresentação conta com a direção de grandes mestres da cena artística da atualidade. Com direção musical do maestro Eduardo Pereira, coreografias de Tatiana Abbiati, direção de elenco de Ewerton Novaes e direção geral do renomado diretor Bruno Rizzo.