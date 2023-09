Rubel faz show no Araújo Vianna neste sábado (16)

Neste sábado (16), às 21h, o cantor e compositor Rubel sobe no palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 876) para apresentar a turnê do seu trabalho de estúdio mais recente, chamado As Palavras Vol. 1 & 2. Com as suas letras inspiradas na literatura e no cancioneiro regional, o registro reúne 20 faixas e faz uma fusão altamente criativa de gêneros como funk, forró, pagode, samba, hip hop e MPB. Toda Beleza, PUT@RIA!, Grão de Areia e As Palavras são alguns dos destaques do álbum, que estarão presentes no show. Os ingressos estão à venda no Sympla, no valor de R$ 60,00.

O disco propõe um diálogo entre a tradição e a modernidade. As vinte faixas são divididas em duas partes. O “lado 1” é calcado nos ritmos e estéticas contemporâneos, como o funk, a rasteirinha e o pagode moderno. O “lado 2”, por outro lado, conversa mais com o passado, apresentando marchinhas, sambas e uma canção inspirada no Clube da Esquina. O resultado é mais melancólico e denso.

Além das suas novas composições, Rubel também vai executar os melhores momentos dos seus outros dois discos, os aclamados Pearl (2015) e Casas (2018): Quando Bate Aquela Saudade, Partilhar e Mantra. As Palavras Vol. 1 & 2 saiu no último mês de março.