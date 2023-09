Gato Galático faz apresentação no Araújo Vianna neste domingo

Gato Galáctico, um dos youtubers mais populares do Brasil, retorna ao Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 876) com a sua nova apresentação, chamada Gato Galáctico Space Show, neste domingo (17), às 15h. O espetáculo, que mescla projeções, músicas e diversos momentos de interação com a plateia, tem ingressos à venda no site Sympla, a partir de R$ 65,00. Com mais de 17 milhões inscritos no seu canal, Ronaldo Souza – o artista gaúcho por trás do pseudônimo Gato Galáctico – vai transportar a plateia para um universo cheio de fantasia e de criatividade. A bordo de sua aeronave, as crianças e os adolescentes vão embarcar em uma viagem pelo espaço, em que conhecerão os planetas mais divertidos da nossa galáxia, criando memórias inesquecíveis junto com as suas famílias. Das participações dos personagens Cueio, Pudim e Desnecessauro às canções que fazem parte do filme Acampamento Intergalático (2022), Gato Galáctico vai impressionar os presentes com o conteúdo do seu espetáculo, que traz uma mensagem sobre a importância de sonhar e criar coisas novas.