Concerto 'O Pássaro de Fogo" é a apresentação deste sábado da OSPA

Neste sábado (16), às 17h, a Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501) recebe o concerto O Pássaro de Fogo, homenageando uma grande obra de Stravinsky. O espetáculo vai estar sob regência da italiana Teresa Satalino. Para executar uma obra de Carl Maria von Weber, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre recebe a francesa Sophie Dervaux, referência internacional do fagote. Outra peça, de Richard Strauss, reunirá sobre o palco, como solistas, a fagotista da Ospa Ange Bazzani e a clarinetista Ariane Rovesse. Os ingressos estão disponíveis na Sympla, no valor inicial de R$ 10,00. Também está prevista a transmissão ao vivo da performance pelo YouTube da Ospa. Antes, às 16h, Bazzani fala sobre as obras inclusas no programa, dentro da série Notas de Concerto. Sophie Dervaux, jovem solista reconhecida internacionalmente e fagote solista da Filarmônica de Viena, desembarca em Porto Alegre para executar o solo do Concerto para Fagote em Fá Maior, de Carl Maria Von Weber (1786 – 1826). A composição, de 1811, possui traços teatrais, momentos virtuosísticos e explora, especialmente em seu último movimento, a capacidade dramática do fagote. Antes de se apresentar com a Ospa, Sophie ministra também uma masterclass gratuita para músicos. A aula ocorre na quinta-feira (14/9), às 14h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa. Não é necessário se inscrever.