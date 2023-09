Corpos negros surgem como denúncia e reconstrução no espetáculo 'Vala'

Dentre as atrações mais esperadas do 30º Porto Alegre em Cena, o espetáculo de dança Vala - corpos negros e sobrevidas, da Cia. Sansacroma, será apresentado no Teatro Renascença às 21h desta sexta-feira (15) e também no sábado (16) - nesta noite, contando, ainda, com audiodescrição. Os ingressos estão à venda pela plataforma Guichê Web ou no prédio 5 (térreo) do Campus da Puc/RS, de segunda à sexta-feira, das 9h às 13h e das 14h às 19h.

Inspirada no que viu no Cemitério dos Pretos Novos, localizado no bairro da Gamboa no Rio de Janeiro, a artista e pensadora em dança Gal Martins concebeu este trabalho, que assina também como diretora. A proposta, segundo ela, é fazer uma denúncia a mais um capítulo do genocídio da população preta mundial. "Claro que nossa perspectiva parte do Brasil, até porque surgiu desta experiencia que tive de visitar o Instituto dos Pretos Novos", pondera. "Esse cemitério existe em um espaço de propriedade de uma família branca, que comprou uma casa e, na reforma, descobriu uma grande vala comum, onde foram depositados corpos de escravos, a maioria jovens e crianças, que chegavam doentes nos navios", contextualiza. "Ali, havia mais de 4 mil ossadas."

Remetendo à essa imagem e a esse local, a primeira parte da montagem da Cia. Sansacroma apresenta seis bailarinos negros, cujos corpos surgem de dentro de caixotes grandes que simulam caixões (ou "o que for, de acordo com o imaginário do público", segundo a diretora), escancarando suas marcas. Simbolicamente, eles se encontram mortalmente aprisionados. As cenas percorrem o espaço e o tempo através da ideia de um "corpo oco", que denuncia a "limpeza" dos pretos ao longo do tempo e como toda essa estrutura social foi justificando e moldando novos valores, a urbanidade, a civilidade, a segurança pública e a política de morte, explica Gal.

No palco, além dos caixotes, a cenografia de Caio Marinho conta com uma tonelada de terra. "De certa forma, é também uma referência àquela frase que diz: tentaram nos enterrar, mas esqueceram que somos sementes", destaca a diretora. Com quatro momentos distintos, o espetáculo atravessa uma linha poética, através da perspectiva de que esses corpos se reconstroem, que negam esse destino necropolítico, que são vias de sobrevidas constantes e que afirmam a urgência de "uma desobediência que é vital, necessária e política", adianta Gal. "Não nos basta a cultura da paz, seguimos rumo à cultura da Justiça."

Não à toa, o processo criativo do elenco de Vala foi feito através de uma metodologia criada por Gal, que ela chama de Dança da Indignação. "Essa montagem tem uma perspectiva de honrar nossos ancestrais quando tratamos de morte, mas também de questionar sobre vida: como que criamos estratégias de sobrevivências todos os dias, quando acossados desde o momento que colocamos o pé para fora de casa?", provoca. "O racismo e a violência são tão cruéis, que vão nos matando aos poucos, por isso é fundamental que haja - diariamente - resistência de nossa parte."

A denúncia escancarada desta herança escravocrata exposta pela família carioca que decidiu deixar duas valas abertas no terreno que adquiriu no bairro da Gamboa (onde dá para ver as ossadas e os pertences das pessoas que morriam após a entrada dos navios na Baía de Guanabara ou imediatamente depois do desembarque, antes de serem vendidos) é dançada por 50 minutos em Vala.

Para além do "corpo oco", que busca passar a ideia de um corpo que foi extrativado - como se o racismo arrancasse a essência, a vitalidade, a ancestralidade, a arte e a cultura do corpo preto -, o espetáculo também apresenta corpos que se retroalimentam para se manterem vivos. A trilha sonora é assinada por Dani Lova e conta com uma percussão presente o tempo todo, mantendo a batida densa e profunda, com elementos eletrônicos de música preta. "São músicas que dialogam com o estado dos bailarinos; muito imersivas. O público chega e vai se envolvendo a partir da musicalidade", avalia a diretora da montagem. O espetáculo ainda conta com figurinos, adereços e visagismo de Gil Oliveira.

A diretora de Vala ressalta ainda que, dentro e fora dos palcos, a Cia. busca despertar o entendimento que as poéticas pretas estão presentes em todos tipos de arte. "Fazemos dança contemporânea preta, com uma forma e visão de organizar o pensamento cênico coreográfico bastante distinta da dança contemporânea mais difundida, ainda muito branca, muito euroreferenciada", comenta. "Por isso, estamos na linha de frente de uma 'batalha' diária para lembrar que existem artistas pretos disputando imaginário com estas narrativas, com construções próprias."