Humorista Diogo Defante leva o EP 'Robson' para o palco do Opinião

Fenômeno do humor e das redes sociais, o comediante carioca Diogo Defante apresenta as músicas do EP Robson no palco do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), neste domingo (17), às 18h30min. O primeiro trabalho musical do humorista chegou às plataformas de streaming em julho, unindo comédia nonsense e os mais variados estilos musicais, sempre tendo o rock como base. Os ingressos podem adquiridos no site Sympla, a partir de R$ 60,00. Com o sonho de ser músico desde a adolescência e uma passagem como baterista pela banda emo Let’s Go, Defante vai aproveitar o sucesso do “repórter doidão” da Copa do Mundo para levar ao palco toda a sua criatividade, muito bem dimensionada pelo single Jerry – que bateu a marca de 1 milhão de views em apenas um mês – e por outras faixas autorais e engraçadas, como Pelo, Padeiro, Catacumba e Matinho. A turnê de Robson estreou no Rio de Janeiro, em agosto, e ainda vai passar por outras capitais, como Curitiba, Brasília, São Paulo e Belo Horizonte.