Orquestra Villa-Lobos lança campanha "De malas prontas com a OVL"

A Orquestra Villa-Lobos lançou, nesta semana, campanha para arrecadar o valor que garantirá a participação de 38 jovens músicos, regente e solista, no total de 40 integrantes da OVL, no XXVII Seminário Latinoamericano de Educação Musical, de 10 a 14 de outubro de 2023 em Valparaíso (Chile). A Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Porto Alegre se comprometeram a financiar parte da viagem: o que representa 60% do custo total. Neste sentido, a ação visa a levantar o restante do valor por meio da campanha.

“A Orquestra foi selecionada para integrar a programação artística do Seminário e contamos com a sociedade civil, entidades e empresas privadas para que possamos oportunizar essa experiência única aos nossos meninos e meninas e bem representar o Estado e o país no evento”, explica a regente e coordenadora da OVL, Cecília Rheingantz Silveira.



A campanha consiste na doação de cota(s) no valor de R$ 5,5 mil referente ao custo de um músico na viagem, que inclui passagens aéreas, estadia e alimentação por cinco dias. A adesão pode ser de uma ou mais cotas. Cada cota doada significará mais um músico participando da viagem.

A doação deverá ser feita por depósito:



Banrisul

Agência 0156

C/c 06855633-05

Conselho Escolar da EMEF Heitor Villa Lobos

CNPJ 02.029.793/0001-05