Sesc Alberto Bins apresenta palestra e mostra sobre arte inclusiva nesta sexta-feira (15)

Após a fala, às 16h, o espaço cultural recebe umacom a apresentação de grupos ligados a diversas instituições da Capital gaúcha, como o CID Escola, o Rumo Norte, o Studio Verri, o Projeto Borboleta e o próprio Studio Andança.A mostra pode ser prestigiada pela comunidade gratuitamente. Já a palestra tem ingressos à venda no Sesc, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h30, e no site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais por R$ 5,00, a usuários do Cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários, idosos, estudantes, classe artística e pessoas com deficiência, e R$ 10,00 ao público em geral.O Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência é comemorado, oficialmente, em 21 de setembro e chama atenção para a importância de pensar a inclusão nos mais diversos aspectos do conceito.