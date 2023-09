Espetáculo 'Elvis Experience In Concert Tribute' chega aos palcos do Estado nesta semana

o espetáculo Elvis Experience In Concert Tribute traz aos palcos gaúchos a história de um dos maiores astros da música de todos os tempos, através de seus maiores sucessos. O show começa o giro pelo Estado na sexta-feira (15), no Theatro Guarany (R. Lôbo da Costa, 849), em Pelotas. No sábado (16), viaja até Novo Hamburgo, no Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2.755). Já no domingo (17), chega em Porto Alegre para um show no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, nº. 80). Os ingressos para todas as apresentações estão à venda na plataforma uhuu.com Nesta semana,traz aos palcos gaúchos a história de um dos maiores astros da música de todos os tempos, através de seus maiores sucessos. O show começa o giro pelo Estado na sexta-feira (15), no Theatro Guarany (R. Lôbo da Costa, 849), em Pelotas. No sábado (16), viaja até Novo Hamburgo, no Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2.755). Já no domingo (17), chega em Porto Alegre para um show no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, nº. 80). Os ingressos para todas as apresentações estão à venda na plataforma, a partir de R$ 120,00.

Em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a produção do espetáculo concede ingressos com 50% de desconto, mediante a doação de agasalhos, itens de cama/banho e material de higiene pessoal. A ação é válida para as três apresentações, e as doações devem ser entregues nas bilheterias dos respectivos teatros.

Elvis Experience promete uma mega produção, com 30 integrantes no palco, num espetáculo totalmente cantado e tocado ao vivo, além de um belíssimo ballet, backing vocals, banda e orquestra, que interpretam com maestria as músicas conhecidas por todos. Além disso, o cenário, coreografias, trocas de figurinos e uma iluminação de última geração ajudam na imersão do público na história do “Rei do Rock and Roll”.