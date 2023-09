Bate-papo sobre Elis, Lupicínio e a música de Porto Alegre acontece neste sábado no Goethe-Institut

O músico e jornalista Arthur de Faria participa no sábado (16), às 16h, de um bate-papo inédito sobre a música de Porto Alegre e duas grandes figuras da história da cidade: Elis Regina e Lupicínio Rodrigues. Estudioso do tema há mais de 30 anos, Arthur conversa com o escritor, editor e crítico literário Luiz Mauricio Azevedo no auditório do Goethe-Institut (rua 24 de outubro, 112).

O evento, gratuito e aberto ao público, é o segundo da série Diálogos Arquipélago, projeto promovido pela editora em parceria com o instituto alemão para mobilizar encontros sobre literatura, cultura e humanidades.

No bate-papo, Arthur vai circular pelas histórias e cenários de seus três livros: Elis: uma biografia musical (2015); o primeiro volume de Porto Alegre: uma biografia musical, lançado em 2022 através de uma campanha de financiamento coletivo em comemoração aos 250 anos da cidade; e Lupicínio: uma biografia musical, lançado em maio deste ano. As obras estarão à venda no local no dia do evento.