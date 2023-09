Longa infantil "A Ilha dos Ilus " estreia nesta quinta na sessão das 15h no CineBancários

A animação goiana A Ilha dos Ilus chega aos cinemas nesta quinta-feira (15). O longa infantil relembra o telespectador do tempo das fábulas e apresenta uma moral importante ao mostrar como a diversidade é peça-chave para ampliar qualquer discussão e alcançar conquistas.

Com produção de Mandra Filmes, direção de Paulo G. C. Miranda e distribuição da Elo Studios, será apresentada a história de Pocó, que está pronto para nascer e viver seu melhor dia de cachorro, até que é enviado a uma família errada e precisa voltar onde tudo começou. Mas Pocó não desiste facilmente e fará de tudo para encontrar uma passagem secreta, com a ajuda de um grupo de animais rejeitados da Ilha - ele só não previra que uma força maligna também está em busca desta passagem, para entrar na Ilha e tomar o poder.

A Ilha dos Ilus ganhou prêmio de melhor longa de animação infantil no Moscow International Children’s. Também participou do 20º FICI - Festival Internacional de Cinema Infantil (Rio de Janeiro); da seleção oficial da 21ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis; da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes; da seleção oficial do 7º CINI Festival Internacional de Cine para Niño (Peru); da seleção oficial do Five Continents International Film Festival; do Kids First! Film Festival, do Havaí; da seleção oficial da 14ª Mostra de Cinema “O amor, a morte as paixões”, entre outros.