Versão restaurada do filme coreano Oldboy chega aos cinemas gaúchos

Após 20 do lançamento original, o longa coreano Oldboy, considerado por parte da crítica especializada um dos mais importantes deste século, estreia nos cinemas gaúchos nesta quinta-feira (14). O filme chega em uma nova versão, que teve o negativo original em 35mm restaurado e remasterizado em um processo supervisionado de forma direta pelo diretor Park Chan-wook.O filme, que recebeu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2004, também foi premiado em Hong Kong, Coreia, Inglaterra, Itália e no português Fantasporto, entre outros. Na Coreia do Sul, foi o filme mais visto no ano de seu lançamento original, em 2003.Protagonizado por Choi Min-sik, no papel de Oh Dae-su, o filme acompanha um homem que foi misteriosamente encarcerado por 15 anos. Logo descobre que sua mulher foi assassinada, e ele é o principal suspeito. Quando é, finalmente, libertado, Dae-su tem cinco dias para descobrir seu raptor, descobrir o que aconteceu de verdade e realizar sua vingança.