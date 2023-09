Segunda edição do Festival LollaPatooza traz três shows ao palco do Music Box

A segunda edição do Festival LollaPatooza leva para o palco do Music Box (Av. Benjamin Constant, 1512) as bandas da cena underground gaúcha Emo Morales, Punkzilla e Psicopatos, nesta sexta-feira (15), a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos via Pix, através da chave [email protected] , no valor de R$ 10,00.