WolfFest traz bandas Wolftrucker, Tokyo Drive e Madame Chaos para o palco Gravador Pub

Wolftrucker, Tokyo Drive e Madame Chaos se reúnem, nesta sexta-feira (15), às 19h, no palco do Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22), dentro da primeira edição do festival WolfFest. A ocasião marca o lançamento de Thunderbolt, novo single do Wolftrucker que chega acompanhado de um videoclipe que será projetado no telão do local. Os ingressos podem ser adquiridos através do site GravadorPub.com.br , a partir de R$ 10,00.



Selvagem como um lobo e pesado como um caminhão, o Wolftrucker evoca o espírito de liberdade do Rock'n Roll. Surgido em 2013, destila riffs de guitarras afiados, baixos frenéticos, baterias arrasadoras, um vocal único e letras que te fazem refletir sobre viver intensamente e em alta frequência.

O Tokyo Drive foi formado em Porto Alegre no final de 2021 como resultado da parceria musical de longa data entre Marcelo Pereira (guitarra e voz), Murilo Bittencourt (guitarra) e Chantós Mariani (bateria). As faixas Open Fire, Reason, King of Nowhere e Wicked Ride apresentam algumas das características fundamentais da banda, que apontam diretamente às suas influências: rock com intenção, energia e intensidade, independentemente da época ou do rótulo.

Formada por Guilherme França (vocalista e guitarra base), Nathan Freitas (baterista), Fábio Michel (guitarrista solo) e Ariel Gaspar (baixista), a Madame Chaos é a consagração da melhor composição de subgêneros do rock. Identitariamente compostos pelo visual e som hard rock, as inspirações dos garotos vão além da composição de canções com uma pegada forte no country e no blues, utilizando bases que viajam desde o heavy metal, passando pelo grunge e chegando até mesmo no jazz.