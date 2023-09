Espaço 373 recebe as bandas Tum Toin Foin e ElTrio nesta semana

Nesta quinta-feira (14), às 21h, a banda de câmara Tum Toin Foin retorna ao Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) com um show de despedida de Ange Bazzani. Comandados pelo compositor, arranjador, instrumentista e pesquisador Arthur de Faria, o grupo extrapola os limites da música instrumental com o erudito, o popular e o jazz. A noite vai contar, ainda, com a participação especial do guitarrista Venâncio da Luz, no lugar de Erick Endres. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 35,00.

Além de Arthur (piano), integram a banda Miriã Farias (violino), Gabriel Romano (acordeon), Adolfo Almeida Jr. (fagote), Ange Bazzani (fagote), Erick Endres (guitarra), Bruno Vargas (baixo), Güenther Andreas (bateria), Giovanni Berti (percussão) e Sabryna Pinheiro Faria (trombone).

Já na sexta-feira (15), às 21h, o 373 recebe o show do ElTrio, formado por Leonardo Ribeiro (guitarra e violão), Cláudio Sander (sax alto e tenor) e Giovanni Berti (percussão). O trio possui larga experiência, marcada com shows em vários países e caminhos solos distintos. O encontro foi amadurecendo após participarem do festival Jazz em Lima, no Peru, e, agora, se transforma em um grupo com repertório próprio, incluindo clássicos do jazz, da música latino-americana e internacional e da MPB. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla, no valor inical de R$ 35,00.