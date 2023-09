Peça 'Das cinzas coração' é uma comédia sobre desigualdade de gênero com o charme do cinema mudo

Mal social antigo, que segue presente no mundo contemporâneo, a desigualdade de gênero é o mote da comédia Das cinzas coração, que integra a VII Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres. Reunindo elementos de palhaçaria, circo, teatro, cinema e música, a montagem da companhia Quimera Criações Artísticas terá sessões gratuitas nesta sexta-feira (15) e no sábado (16), sempre às 19h.

As senhas para ingresso podem ser retiradas de terça a sexta-feira, das 9h às 17h30min, na seção de Memorial (no térreo), e no sábado, meia hora antes do espetáculo (se houver disponibilidade), na entrada do teatro, que está localizado no segundo andar da Câmara Municipal de Porto Alegre (av. Loureiro da Silva, 255). Por não utilizar recurso da fala em sua encenação, o espetáculo também é acessível ao público com deficiência auditiva.

A história de Das cinzas coração fala de opressão feminina e se passa em 1920, porém abordando questões contemporâneas. Em cena, a atriz, bailarina e coreógrafa Letícia Paranhos vive Aurora, uma dona de casa cheia de sonhos, que, no entanto, tem suas habilidades subestimadas e é diariamente sufocada pelo marido. Verdadeira 'prisioneira do lar', ela vive numa corda bamba entre desejos adormecidos e sua realidade opressiva comum a tantas mulheres brasileiras. "Aos poucos, a personagem chega no seu limite", adianta Letícia, que, desde janeiro de 2020, assumiu a protagonista do espetáculo, antes vivida por Valquíria Cardoso. De lá para cá, e após o período de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, Das cinzas coração cumpriu temporadas em São Paulo, passou por um festival de teatro em Corumbá (MS) e fez apresentações em Montenegro. Antes disso, já havia feito apresentações em Porto Alegre.

Dirigida por Jéferson Rachewsky, ator, palhaço e artista circense - que também está em cena, no papel do marido de Aurora -, a montagem estreou em 2017, após ser contemplada com o Prêmio Funarte - Caixa Carequinha de Estímulo ao Circo. "Inicialmente, seria apenas uma esquete que faria parte de um espetáculo com outros personagens em cena. Mas ganhou tanta força que acabou virando uma peça de 40 minutos", recorda o diretor, que assina a dramaturgia com Valquíria Cardoso. "Com a chegada da Letícia, também houve algumas alterações, principalmente nos movimentos e partituras corporais, incluindo dança em alguns momentos", detalha.

"Todas as cenas são bem partituradas, tempos de ação e reação. Trabalhamos muito a comicidade física, que tem uma especificidade diferente do teatro e do cinema, mas que se aproxima do cinema mudo", completa Letícia. Esse é um dos diferenciais do espetáculo, destaca Rachewsky. "Eu tinha isso em mente a muito tempo. Quando eu descobri, na adolescência, os filmes mudos de comédia (assinados por cineastas como Buster Keaton e Charlie Chaplin), e vi pessoas de verdade brincando e fazendo as coisas que eu assistia nos desenhos animados, me encantei", recorda. "Passei a escrever roteiros e filmes mudos, e quando fundei a Quimera Criações Artísticas, em 2014, convidei a Val para participar do projeto, que ainda estava em construção", contextualiza.

A ideia, segundo o diretor, era fazer um trabalho de comicidade física "forte" já misturando teatro, cinema, palhaçaria e música, para abordar questões urgentes por meio do gênero comédia. "Então o que se vê é um ou mais palhaços fazendo humor (lírico, escatológico ou rebuscado), mas sempre com um fundo de crítica, usando a comédia para abordar questões urgentes." É o que ocorre em Das cinzas coração: apesar do "peso" da história, tudo é contado pela ótica do palhaço. "Trabalhamos com humor e delicadeza transitando entre as cenas. Cada momento da vida de Aurora recebe gags de palhaçaria, misturadas com elementos circenses de manipulação de objetos e malabares".

A peça também trabalha, por meio dos personagens o clown branco - opressor - e o clown augusto - o oprimido. O branco tem poder e explora o augusto, neste caso, representados pelo marido e a Aurora, respectivamente. "A ideia é provocar, além de diversão, também um ponto de reflexão, e, apesar do espetáculo ser indicado para 12 anos, é possível ser assistido por crianças de qualquer idade, desde que acompanhadas dos pais. Isso já ocorreu muitas vezes e os pequenos se divertem muito", comenta o diretor. "É uma história que tem várias camadas, então cada público (homens, mulheres, adultos e crianças) absorve da sua maneira", emenda.

'Brincando' de ser cinema mudo em preto e branco, Das cinzas coração tem cenografia de Alex Limberger, Diego Steffani e Valquíria Cardoso e iluminação de Daniel Fetter. Para que as imagens reproduzam uma película antiga, tudo é composto de preto, branco e cinza - até mesmo as partes dos corpos dos atores, que são pintadas para dar o efeito cinematográfico. A peça ainda conta com trilha sonora executada ao vivo pela pianista e compositora Dunia Elias.

Conhecida pelo público gaúcho como uma artista original, que se expressa como pianista, compositora e atriz-pianista, tendo sido várias vezes premiada em festivais, dentro e fora do Estado, Dunia inseriu um repertório que também remete ao cinema mudo, com músicas de compositores de época, como Scott Joplin e Chiquinha Gonzaga. Além de executar as peças musicais, a pianista ainda improvisa, não somente acompanhando os movimentos dos artistas, mas também reproduzindo efeitos sonoros que contribuem para a dramaturgia do espetáculo.