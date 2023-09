Porto Alegre Consort promove espetáculo de música sacra no Centro Cultural 25 de Julho

Nesta quinta-feira (14), às 20h, o grupo vocal e instrumental Porto Alegre Consort estará no palco do Centro Cultural 25 de Julho (Germano Petersen Junior, 250) com o concerto Per Anima (Para a Alma). A performance reúne uma seleção de obras de uma nova geração de compositores dedicados à música coral, que trazem uma renovada visão da música sacra contemporânea. Ingressos antecipados via Sympla, a partir de R$ 20,00; no local, na hora do espetáculo, as entradas custarão entre R$ 25,00 e R$ 85,00.A proposta é fazer da apresentação uma grande oração, com peças litúrgicas e cânticos de súplicas e gratidão. Para este concerto, o Porto Alegre Consort - que desde 2017 vem produzindo espetáculos dedicados à música antiga, coral e sacra - estará representado por 25 cantores, acompanhados do pianista Fernando Rauber, com participação especial de Douglas Gutjahr, na percussão e com solo de Moisés Macedo. A regência é do diretor artístico do grupo, Diego Schuck Biasibetti, e a preparação vocal é de Gisa Volkmann.