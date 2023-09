Mostra Ecofalante traz filmes com temática socioambiental à Cinemateca Capitólio

A partir desta quinta-feira (14), e até o próximo dia 20, a cidade de Porto Alegre recebe a 12ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, considerada como o mais importante evento audiovisual da América do Sul dedicado às temáticas socioambientais. Com exibições na Cinemateca Capitólio, a programação totalmente gratuita conta com 18 filmes, incluindo obras premiadas em festivais nacionais e internacionais.

Na abertura do evento, será exibido o filme, último vencedor do Festival de Cinema de Brasília e que obteve os prêmios de júri e de público na 12ª Mostra Ecofalante, realizada em São Paulo no mês de junho.Entre os destaques, Escute: A Terra foi Rasgada, de Cassandra Mello e Fred Rahal, que retrata uma aliança histórica entre três povos indígenas pela defesa de seus territórios, frente à destruição causada pelo garimpo; I Heard it Through the Grapevine, dirigido por Dick Fontaine e estrelado por James Baldwin; e O Sonho Americano e Outros Contos de Fadas, dirigido pela sobrinha-neta de Walt Disney e herdeira da The Walt Disney Company, Abigail Disney, que aborda a profunda crise de desigualdade nos Estados Unidos, usando o legado de sua família como um estudo de caso. Para o público infanto-juvenil, a mostra exibe A Viagem do Príncipe. A programação completa da Mostra Ecofalante em Porto Alegre poderá ser acessada no site ecofalante.org.br/programacao