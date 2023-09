Resposta ao Tempo é o show que o Clube da MPB para edição desta sexta do Canção e Poesia

Nesta sexta-feira (15), às 20h30min, o Tablado Andaluz (avenida Venâncio Aires, 556) recebe o show Resposta ao Tempo na VI edição do projeto Canção e Poesia do Clube da MPB, que traz para o público a beleza das canções e o lirismo de suas letras, acompanhadas por intervenções poéticas de grandes nomes da nossa poesia. O couvert artístico é R$ 25,00.



A sexta edição do Canção e Poesia reúne a Banda do Clube da MPB, composta por Alexandre Rodrigues, Maíra Baumgarten e Roberto Bisotto, mais a convidada Liana Timm, para apresentar um repertório recheado de grandes compositores como Tom Jobim, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, Tom Zé e Pedro Luís, entre outros.

Liana Timm é uma conhecida multiartista que transita nas áreas de artes plásticas, literatura e música e Maíra Baumgarten, socióloga de formação, é também escritora, compositora, cantora e curadora do Clube da MPB, em Porto Alegre. Atuante na vida artística de Porto Alegre, Maíra participa da Oficina de Choro do Instituto Ling, promove as atividades do Clube da MPB como as suas edições, que já somam 27, e o Sarau Canto de Bar, entre outros projetos.