8ª Mostra Sonora Brasil Sesc celebra a cultura afro-brasileira, em Rio Grande, de 14 a 17 de setembro

De quinta-feira (14) a domingo (17), a cidade de Rio Grande, região Sul do Estado, recebe a 8ª Mostra Sonora Brasil Sesc do Rio Grande do Sul. O projeto cultural promove a contribuição dos povos de língua bantu da África Negra para a arte brasileira, especialmente para a música. Na programação, estão espetáculos musicais e de dança; apresentações de capoeira, samba de roda e makulelê; oficinas de tambores bantu, dança circular e turbantes; bate-papo com especialistas, exposições de artistas locais, um cortejo no centro da cidade e uma feira de comercialização de itens artesanais.

As ações acontecem em diferentes espaços do município, como o Mercado Público e as praças Tamandaré e Xavier Ferreira. No último dia da agenda, domingo, acontece uma tarde de cultura e lazer na sede do Quilombo Macanudos, onde as atrações artísticas somam-se a atrações gastronômicas e de recreação. Todas as atividades são gratuitas, promovidas pelo Sesc/RS, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Rio Grande.

PROGRAMAÇAO DA 8ª MOSTRA SONORA BRASIL SESC DO RIO GRANDE DO SUL

14/09 (quinta-feira)

Oficina de tambores bantus e afro-brasileiros

Sobre a atração: Conduzida pelo instrutor de percussão de terreiro do Instituto Filhos de Aruanda, Patrick de Xangô (Patrick dos Santos), a oficina visa manter viva a rica herança cultural africana que influenciou profundamente a cultura brasileira, através da música, dança e ritmo dos tambores. Através de sons, palmas e toques, permite aos participantes conheçam e valorizem essa parte importante identidade brasileira.



Horários:



8h30 e 15h – destinada ao público em geral



10h e 13h30 – destinada a professores da rede pública municipal



Local: Auditório do Sesc Rio Grande (Av. Silva Paes, 416)



Inscrições:

Ao público em geral, através do WhatsApp (53) 99198-4853

Aos professores, diretamente com a Secretaria Municipal de Educação





Abertura oficial - Espetáculos musicais com Gilberto Oliveira, Tribo Maçambiqueira, Kako Xavier e Loma Pereira

Sobre a atração: Gilberto Oliveira é guitarrista, violonista, baixista, compositor, arranjador, diretor e produtor musical, conhecido por imprimir estilo marcante em sua produção musical. A Tribo Maçambiqueira é um grupo embalado pelo maçambique, que canta o mar, as devoções, a lagoa, as melodias, o quilombo do Morro Alto, no Litoral Norte e tantos outros temas. Loma Pereira é uma das principais artistas da negritude e vem difundindo há mais de 30 anos a cultura do maçambique ao público gaúcho e brasileiro. Já Kako Xavier tem 28 anos de carreira dedicados à valorização da presença negra no RS, como um dos maiores nomes da Música Regional do Estado.



Horário: 19h



Local: Teatro Municipal (Av. Major Carlos Pinto, 312)



Ingressos: Gratuitos. Retirada no site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais





15/09 (sexta-feira)

Apresentação de capoeira, samba de roda e makulelê

Sobre a atração: A capoeira é uma manifestação cultural única que incorpora música, movimento e tradições específicas, incluindo elementos da cultura afro-brasileira. A apresentação permite que as pessoas se conectem com esses aspectos culturais, compreendendo suas raízes históricas e contribuições para a identidade brasileira. A atividade será conduzida pelo Mestre Esquilo Marauê, apresentando roda de capoeira tanto contemporânea, angola e regional, com samba de roda e makulelê.



Horário: 14h



Local: Quadra de Esportes da Escola Municipal Cívico-Militar Cipriano Porto Alegre (Rua Henrique Pancada, 1029)



*Atividade voltada aos estudantes





Cortejo Bantu

Sobre a atração: Atividade simbólica com a participação de grupos coletivos de tambores e danças de Rio Grande (Anjos da Noite, Kimbra Mensageiros, Ylu T Alafim, Família Mãos de Axé, Família Axé de Ouro, Curimba Filhos de Aruanda, Ogãs do Sul e Guardiões da Magia), contextualizando e valorizando os espaços históricos do Centro da cidade. O cortejo é uma forma vibrante e festiva de celebrar a rica cultura afro-brasileira, reforçando a importância da cultura afro-brasileira na formação da identidade do Brasil, valorizando suas contribuições para a música, a dança e a expressão artística.



Horário: 18h



Local: Início no coreto da Praça Tamandaré (Rua 24 de maio s/nº) e término no Mercado Público Municipal (Rua Gal. Osório, 01)





Diálogos Sonoros – bate-papo sobre cultura bantu

Sobre a atração: O bate-papo busca ampliar a discussão sobre as culturas de matriz africana no país, com abordagem acerca do povo bantu, suas heranças, influências e contribuições na composição da nossa identidade cultural. Dentre os convidados, estão Cláudia Daiane Garcia Molet, doutora em História e autora do livro "O Litoral Negro do Rio Grande do Sul"; Charlene da Costa Bandeira, psicóloga quilombola, coordenadora do Movimento Nacional dos Estudantes Quilombolas; Juliane Soares, pesquisadora de Filosofias Africanas no Núcleo de Ensino e Pesquisa das Tradições de Matrizes Africanas e Afro-Brasileira ÌRÓKÒ K; e Paulo Dias, músico e etnomusicólogo especialista nas músicas afro-brasileiras do Sudeste. A mediação é de Tiago Madruga.



Horário: 19h30



Local: Mercado Público Municipal (Rua Gal. Osório, 01)



*Atividade aberta ao público





16/09 (sábado)

Apresentação de grupos de capoeira

Sobre a atração: O encontro contemplará a apresentação de diversos grupos de capoeira da cidade, que irão apresentar movimentos e toques. A atividade oferece oportunidade para praticantes de diferentes locais, estilos e níveis de experiência interagirem e compartilharem suas vivências na capoeira, o que pode enriquecer o conhecimento de todos. Isso permite que os praticantes aprendam novas técnicas, aprimorem suas habilidades e se aprofundem na prática. Confirmada presença do Grupo de Capoeira Marauê e convidados.



Horário: 09h às 12h



Local: Largo Barbosa Coelho (Rua Gal. Osório, 01)



*Atividade aberta ao público





Oficina de dança circular

Sobre a atração: A dança circular permite que os participantes expressem suas emoções, sentimentos e criatividade por meio do movimento, contribuindo para o bem-estar emocional e a liberação de energia. Algumas práticas religiosas de matriz africana no Brasil, como o candomblé e a umbanda, envolvem danças e rituais que podem ter movimentos circulares. Esses rituais podem ser realizados em rodas (círculos) onde os participantes dançam e cantam para homenagear os orixás e entidades espirituais. A ministrante será a professora Gisele Machado.



Horário: 14h



Local: Praça Xavier Ferreira (Rua Mal. Floriano Peixoto, 193)



*Atividade aberta ao público





Oficina de turbantes

Sobre a atração: A atividade proporciona espaço para as pessoas aprenderem a criar e usar turbantes de maneira autêntica e estilosa, promovendo valorização positiva da estética afro-brasileira. O uso de turbantes pode ser empoderador para indivíduos afrodescendentes, ajudando-os a se conectarem com suas raízes culturais e a se sentirem confiantes em sua identidade. A ministrante será Gabriele Costa.



Horário: 15h



Local: Largo Barbosa Coelho (Rua Gal. Osório, 01)



*Atividade aberta ao público





Espetáculos musicais com Veloir Santos, Meninas de OYÁ e Grupo Cultural Afro Anjos da Noite

Sobre a atração: Veloir Santos é músico há 41 anos em Rio Grande, tendo participado de 17 festivais de música, onde foi finalista por sete vezes. Meninas de OYÁ apresentam poesia cantada interpretada por músicas que fazem parte dos coletivos Ilé Asé Aloyá Ìfokànrán de Oya, Iansa, Sango Aganju e Mariô. Já o Grupo Cultural Afro Anjos da Noite é um grupo artístico musical que apresenta peças de dança e de musicalização afro a fim de trazer a cultura afro-brasileira para os palcos gaúchos.



Horário: 15h



Local: Largo Barbosa Coelho (Rua Gal. Osório, 01)



*Atividade aberta ao público





17/09 (domingo)

Tarde de Cultura e Lazer

Sobre a atração: Durante toda a tarde, haverá atrações musicais locais, gastronomia e recreação do Sesc para a comunidade. Dentre as atrações, estão shows de Gab Fredo, Samba dos Amigos e Bloco Unidos do Bafo - Mestre Adão.



Horário: 14h às 18h



Local: Quilombo Macanudos - Sede da Saúde Vó Celina (Estrada da Quinta s/nº)



*Atividade aberta ao público





Atividades paralelas

Feira Cultura Bantu e coletivos

Sobre a atração: A ação contará com participação de diversos coletivos e expositores, que comercializarão produtos de matriz africana e da etnia bantu, entre eles tecidos, colares, artesanato e bonecas abayomi.



Horários/Locais:



14/09, das 14h às 18h, e 15/09, das 08h às 21h, no Mercado Público Municipal (Rua Gal. Osório, 01)



16/09, das 14h às 18h, no Largo Barbosa Coelho (Rua Gal. Osório, 01)



*Atividade aberta ao público





Exposição - Arte Odoyá: (en) cantos negros

Sobre a atração: A exposição apresenta um desdobramento dos movimentos artísticos - políticos - culturais promovidos por insurgências negras na cidade de Rio Grande nos últimos anos. Reunindo múltiplas vozes, tons, traços e gerações na curadoria de Paulo Cesar Ferreira da Silva (Afrokaliptico), promove olhares para a subjetividade negra no sul gaúcho, como um encontro de caudolosas águas no Atlântico profundo e misterioso de Iemanjá.



Horários:



14/09 – 14h às 18h



15/09 – 08h às 21h



16/09 – 08h às 18h



Local: Mercado Público Municipal (Rua Gal. Osório, 01)



*Entrada franca





Exposição - Raízes das Mulheres Bantu

Sobre a atração: Do artista Cesar Augusto Pereira, a exposição apresenta desenhos e ilustrações relacionados à cultura afro-brasileira, voltadas ao tema afro bantu, contribuindo para a valorização e celebração, e proporcionando espaço de visibilidade e representatividade de pessoas e da arte afrodescendente.



Horários:



14/09 – 14h às 18h



15/09 – 08h às 21h



16/09 – 08h às 18h



Local: Mercado Público Municipal (Rua Gal. Osório, 01)



*Entrada franca





Exposição - Raízes Bantu: Ilustrando a Cultura Afro-Brasileira

Sobre a atração: No trabalho, Cesar Augusto Pereira reflete sobre as origens bantu da cultura afro-brasileira, destacando o aspecto ilustrativo da exposição e a importância de exaltar e celebrar essa rica herança cultural.



Horários:



14/09 – 14h às 18h



15/09 – 08h às 21h



16/09 – 08h às 18h



Local: Mercado Público Municipal (Rua Gal. Osório, 01)



*Entrada franca





Exposição - Quilombo Macanudos em fatos e fotos

Sobre a atração: Com curadoria do Coletivo Macanudos, a exposição contará a história do Quilombo Macanudos, através de fotos e descrições.



Horários:



14/09 – 14h às 18h



15/09 – 08h às 21h



16/09 – 08h às 18h



Local: Mercado Público Municipal (Rua Gal. Osório, 01)



*Entrada franca





Exposição - Ritos e Gritos

Sobre a atração: "Há certos gritos na negritude que são dissipados pelas nuvens imagéticas e sonoras da rotina, ainda que as profundidades vocais sejam mais graves. O rito e o grito negro sempre serão o clamor de liberdade das cores e um convite para profusões infinitas de olhares". A obra de Alisson Afonso reúne painéis de aquarelas e guaches com a representação de elementos que remetem à arte e a cultura afro em Rio Grande



Horário: de 14 a 17/09, exposta 24 horas



Local: Coreto da Praça Tamandaré (Rua 24 de maio s/nº)



*Espaço ao ar livre