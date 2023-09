Jota Quest faz show acompanhado de orquestra no Araújo Vianna

Acompanhados por uma orquestra de músicos locais, a banda Jota Quest vai até o palco do Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 687), nesta quinta-feira (14), às 20h. O show faz parte da sexta edição do Prudential Concerts, que visa promover encontros de grandes nomes da música brasileira com orquestras sinfônicas. Os ingressos estão esgotados.

A fusão do pop mineiro com a música orquestral será comandada pela batuta de dois grandes maestros brasileiros: Carlos Prazeres e Eder Paolozzi, que se revezarão nas apresentações. As orquestras vão ser formadas por músicos locais, somando um total de cerca de 200 artistas participantes ao longo de toda a temporada. Esse é o formato desde a primeira edição do Prudential Concerts, com o objetivo de valorizar os músicos regionais de cada cidade visitada pelo projeto.

Para o repertório, os músicos escolheram 25 grandes sucessos que seguem embalando a vida de boa parte dos brasileiros como Fácil, Dias Melhores, Na Moral, Amor Maior, Encontrar Alguém e Só Hoje, além de singles recentes como A Voz do Coração, Imprevisível e Te Ver Superar.