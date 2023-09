Mudanças na LIC seguem impactando meio artístico

A exemplo do que ocorreu com grandes eventos, como o Festival de Cinema de Gramado, Porto Alegre em Cena e a Feira do Livro da Capital, este ano, seis projetos contemplados pelo edital Natura Musical estão sob risco de perderem o patrocínio conquistado por conta de mudanças nos critérios para aprovação na Lei de Incentivo à Cultura (LIC).

Isso porque o peso das ações de inclusão e diversidade, a relevância, o legado cultural, e o patrocínio garantido foi vencido - em avaliação feita pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC-RS) - por um único critério: o município de realização. O motivo da escolha é justamente a mudança do processo de análise de mérito, que sinaliza que quando há mais projetos com nota máxima (5) do que recursos disponíveis, o critério de desempate seja priorizar as propostas de municípios que não tiveram nenhuma atividade via Lei de Incentivo nos últimos 12 meses.

Inconformados, artistas envolvidos no impasse buscam reverter a situação, mas não têm obtido retorno do governo do Estado. É o caso da cantora e compositora Luiza Hellena, natural de São Lourenço do Sul, que informa que há dois meses aguarda "uma resposta plausível" da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac-RS). Aos 80 anos, ela foi contemplada no edital e - antes da decisão do CEC - comemorava a primeira oportunidade de gravar um disco com a Velha Guarda da Praiana. Mas o que era um sonho se tornou um grande pesadelo desde que os projetos entraram no sistema da LIC. "Estamos pleiteando por um argumento satisfatório desde que nosso projeto foi agraciado, pois estamos na eminência de perder o patrocínio. É tudo muito desagradável", lamenta a artista.

Também reivindicando pela priorização para receber os recursos do patrocínio via LIC, uma vez que a Lei funciona como intermediária do financiamento disponibilizado aos selecionados, as integrantes da banda 50 Tons de Pretas enviaram manifesto ao CEC-RS. A tentativa de buscar soluções para que os contemplados no Prêmio Natura Musical pudessem acessar os recursos e dar continuidade a realização dos projetos não obteve sucesso. "O CEC tem se mostrado irredutível", afirma uma das cantoras, Graziela Pires, emendando que o grupo inicou em suas redes sociais um movimento de mobilização da classe artística e de seus públicos, para chamar a atenção da Sedac-RS e do Conselho Estadual de Cultura.

Afirmando ser uma "injustiça" cometida, o movimento gerou um grande engajamento, com adesão de outros contemplados pelo edital. Além da gravação dos álbuns de Luiza Hellena e a banda 50 Tons de Pretas, este ano, o Natura Musical selecionou os festivais O Bronx e GFilms Rap, o espetáculo Ialodê e a gravação de um disco de Paula Posada. Contudo, para receber o aporte financeiro disponibilizado pela empresa, os projetos necessitam de aprovação na LIC, o que ainda não ocorreu para nenhum dos seis.

De acordo com os artistas, a Natura já sinalizou que só poderá manter o projeto em 2023 e não manterá patrocínio caso o impasse não seja solucionado. "Acredito que a Natura deve se responsabilizar, pois já trabalhamos divulgando a marca da empresa e a própria Natura já mostrou em suas redes nossos produtos artísticos e rostos", opina o violonista Paulinho Parada. Doutorando em música, ele avalia que a postura do CEC "se trata de um certo descaso com algumas trajetórias e culturas em questões".

Parada alfineta que enquanto os projetos contemplados pelo edital da Natura parecem ter sido selecionados pensando nessa diversidade (indo na contramão do racismo estrutural) "boa parte dos projetos contemplados pelo CEC e Sedac destacam a colonização europeia em nosso Estado, principalmente a alemã". "Não se trata de uma disputa entre etnias, mas se trata de repensarmos o que está sendo priorizado", pondera.

O músico, que trabalha ao lado de Luiza Hellena, afirma que a cantora e compositora sofre com problemas de saúde e faz diálise mais de três vezes por semana. "No entanto, ela já trabalhou tirando fotos e gravando as guias para a pré-produção, viabilizando a entrega do conteúdo prometido para a Natura. Esse patrocínio, fruto do seu merecimento e trajetória louvável, melhoraria sua qualidade de vida."

"Praticamente, perdemos todo um ano de trabalho, pois já era para lançarmos o disco em novembro", lamenta Grazi. "Se a Sedac fosse mais efetiva no seu posicionamento, nos ajudaria com este pleito junto ao CEC", emenda.

De acordo com a assessoria de imprensa da Sedac-RS, a legislação vigente (Lei nº 13.490, de 21 de julho de 2010) prevê que a análise de mérito e o grau de prioridade de projetos inscritos para captar recursos junto à LIC são estabelecidos pelo CEC-RS. "Ou seja, passa pelo Conselho a decisão de quais projetos vão ser aprovados para captação ou não, sem interferência da Sedac. Os critérios podem ser alterados a qualquer tempo pelo próprio Conselho, que foi quem os criou." Ainda de acordo com a assessoria da pasta, "quando os critérios foram definidos, a secretária Beatriz Araújo manifestou diretamente aos conselheiros a discordância".

Presidente do CEC-RS até o início de setembro deste ano, a artista circense e conselheira de Cultura Consuelo Vallandro contrapõe a resposta da Sedac: "legalmente não é possível modificar um processo público de seleção sem anunciar antes e de preferência fechar as inscrições - a própria Procuradoria Geral do Estado nos procurou para avisar isso. Temos um parecer até sobre a mudança do critério de desempate, que não recomenda esta modificação."

Consuelo emenda que "para avaliar a LIC, quem cria as regras de concorrência, tais como, prazos, teto de valor dos projetos, o valor mensal a ser liberado por priorização, é a Sedac". Segundo a conselheira, anteriormente, os projetos da LIC eram pontuados coletivamente por todos os conselheiros em reuniões plenárias para se criar um ranking de priorização ( pois, de fato, os critérios sempre são atribuição do CEC).

"Antes, quase todo mundo que se inscrevia ganhava, pois havia pouca procura", observa. "Em julho de 2022, os eleitos pelas entidades tiveram de esperar por mais de um mês a sua nomeação. Na ausência dos demais, os oito conselheiros indicados criaram um novo sistema de avaliação de projetos, que passou a ser realizada em pequenas comissões de quatro a sete conselheiros, através de uma tabela de pontuação fixa, com critérios de desempate", esclarece. "Esses oito conselheiros estão sendo investigados no Ministério Público por conta desta conduta, que desrespeitou a composição do CEC para esta tomada de decisão tão importante", ressalta.

Ainda de acordo com a ex-dirigente do CEC-RS, em agosto deste ano, quando entraram os novos conselheiros, havia muitos projetos em atraso, "alguns aguardando avaliação por seis meses". "O coletivo manteve a tabela para dar conta da demanda, mas em alguns meses esta demonstrou seu maior problema: um sistema fixo de avaliação usado em um processo de fluxo contínuo de inscrição gerou um aumento progressivo das notas dos projetos, até que ao final do ano havia muitos empates com a nota máxima: o primeiro critério de desempate da tabela era a Região Funcional que menos recebeu recursos no ano", pontua.

"Houve uma aposta pela Sedac e pelo CEC de que haveria uma diminuição na demanda aumentada de 2022 com a reabertura da Lei Rouanet, o que não ocorreu. Em 2023, a demanda de inscritos seguiu aumentando, e o número de empates com a nota máxima também", contextualiza Consuelo. Ela destaca que "não é verdade que o CEC não tem considerado a relevância, o legado cultural, as ações de inclusão: os projetos da Natura tiraram a nota máxima, o que significa que tiveram todos estes itens muito bem pontuados, acontece que no terceiro critério de desempate desta tabela eles ficam “no fim da fila” daqueles de nota máxima (os dois primeiros seria a maior nota em quesitos internos da tabela)", argumenta.

Segundo a artista que ocupou a cadeira da presidência do Conselho durante a última gestão (encerrada na semana passada), o que ocorreu foi que em maio deste ano houve novamente um número recorde de inscritos para um único lote mensal: 111 projetos, para apenas R$ 4 milhões liberados pela Sedac, o que gerou uma concorrência de dez proponentes por vaga. "Por isso, mesmo com a nota máxima, estes projetos não entraram na priorização."

"Não existe motivo para o CEC tratar os iguais de forma desigual. Estes projetos são iguais aos demais, devem passar pela avaliação como todos os outros", reforça Consuelo. "Quando (um artista ou grupo) se propõe a participar de uma seleção de projetos, precisa saber que existem regras pré-definidas, como é o caso dos critérios de avaliação do CEC." A ex-dirigente do Conselho argumenta que no caso da LIC, estas regras não são novas. "Sempre houve e sempre haverá risco de qualquer projeto, seja ele qual for, de não lograr êxito na priorização. Triste quando se vê um artista achando que sua arte é mais importante que a do colega". finaliza.