The Toy Dolls traz turnê que celebra 40 anos de carreira para o Opinião nesta quarta

Nesta quarta-feira (13), a banda inglesa The Toy Dolls traz a energia das suas letras bem-humoradas para o palco do Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), às 20h. O espetáculo faz parte da turnê que celebra 40 anos de história de um dos grupos mais importantes do punk rock mundial. Os ingressos, já em 4º lote, estão à venda no Sympla, no valor inicial de R$ 160,00.

The Toy Dolls, formada pelo influente guitarrista/vocalista e compositor Michael 'Olga Algar ao lado de Tommy Goober (baixo) e The Amazing Mr. Duncan (bateria), nasceu em 1979 na cidade de Sunderland, norte da Inglaterra. De lá pra cá, lançou 13 álbuns de estúdio, dezenas de álbuns 'best of', álbuns ao vivo e box sets.

No palco, The Toy Dolls entrega um espetáculo punk de respeito, repleto de saltos e danças sincronizadas, coreografias, guitarras giratórias e melodias altamente viciantes.