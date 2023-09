Espetáculo Baixa Terapia retorna a Porto Alegre neste fim de semana

comédia Baixa Terapia está de volta aos palcos de Porto Alegre para dois shows, neste sábado (16) e domingo (17), no Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8787), às 19h e 20h, respectivamente. O espetáculo traz três casais que não se conhecem e se encontram inesperadamente em um consultório para sua sessão habitual de terapia, mas descobrem que a psicóloga não estará presente. Os ingressos podem ser adquiridos através do site DiskIngressos para dois shows, neste sábado (16) e domingo (17),(Av. Assis Brasil, 8787), às 19h e 20h, respectivamente.se encontram inesperadamente em um consultório para sua sessão habitual de terapia, mas descobrem que a psicóloga não estará presente. Os ingressos podem ser adquiridos através do site, a partir de R$ 80,50.

Com mais de 400 mil espectadores em São Paulo, Rio de Janeiro, Estados Unidos e Portugal, a debochada comédia, sucesso de público e crítica, com Antonio Fagundes, Ilana Kaplan - vencedora do prêmio Shell com o espetáculo -, Mara Carvalho, Alexandra Martins, Fábio Espósito e Guilherme Magon, se prepara para viajar por diversas cidades.

A debochada comédia de Matias del Federico, com adaptação de Daniel Veronese, tradução de Clarisse Abujamra e direção de Marco Antônio Pâmio, procura arrancar gargalhadas da plateia com suas queixas, confissões, suspeitas, revelações, verdades e mentiras.