Música popular argentina no Instituto Ling

O duo argentino Seda, formado pelo pianista Daniel Godfrid e o violonista Sebastián Espósito, vem a Porto Alegre pela primeira vez para apresentação no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), nesta quinta-feira, às 20h. Os músicos apresentam peças de compositores da música popular argentina, como Carlos Gardel, Juan Carlos Cobián, Atahualpa Yupanqui e Francisco de Caro, reinterpretadas com a autêntica expressão dos instrumentistas. Ingressos pelo site ou na recepção do espaço cultural, no valor inicial de R$ 25.

Show gratuito no Cais Embarcadero

A abertura da 2ª edição do Churras do Cais inicia nesta quarta-feira com show gratuito de Neto Fagundes, Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes, no Fuga Bar (av. Mauá, 1.050), às 21h. O evento tem como objetivo de reforçar o movimento para transformar a cidade na "Capital Mundial do Churrasco", em uma semana repleta de atividades gastronômicas e atrações culturais.

Na sexta-feira, as atividades vão para a Prainha do Cais, com o Ovelhaço no Cais, promovido por Cabeça de Toro e Celebra Gourmet. No sábado, são dois eventos simultâneos: o Meu Churras no Cais, com vista ao Guaíba, e o Querência Embarcadero, no Gramado Central. Para encerrar, o Porcaço no Cais, na Prainha do Cais, em 20 de setembro. Interessados podem adquirir os ingressos e saber mais detalhes sobre as atividades via Sympla.