Shows de Caetano Veloso na Araújo Vianna já tem nova data

Depois de passar por Porto Alegre com shows lotados no ano passado, Caetano Veloso vai retornar ao Auditório Araújo Vianna, nos dias 1º e 2 de março de 2024, para fazer mais dois espetáculos da turnê de "Meu Coco". As apresentações estavam agendadas para ocorrer em agosto e precisaram ser remarcadas, por questões médicas.

Acompanhado pela sua banda completa, o cantor baiano subirá ao palco para executar algumas de suas músicas recentes, como "Meu Coco" e "Sem Samba Não Dá", e outras grandes canções que fazem parte de toda a sua carreira, do quilate de "Lua de São Jorge", "Menino do Rio" e "You Don't Know Me".

SERVIÇO – CAETANO VELOSO



Onde: Auditório Araújo Vianna (Avenida Osvaldo Aranha, 685)

Quando: 1º e 2 de março, sexta e sábado, às 21h

Abertura da casa: 19h30

Classificação: 16 anos



Ingressos (valores referentes ao show extra, do dia 1º de março):



* Consultar valores da apresentação do dia 2 de março em:

Pontos de venda:



Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência – somente em dinheiro):

Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Avenida Assis Brasil, 2611)

Horário funcionamento: das 10h às 22h



Bilheteria Araújo Vianna (sem taxa de conveniência – à vista em dinheiro e no cartão):

Aberta somente nos dias de evento, duas horas antes do início de cada show



Online: www.sympla.com.br/araujovianna