Orquestra da Ulbra celebra a Tropicália em dois concertos no Farol Santander

Sob regência de Tiago Flores, a Orquestra da Ulbra homenageia a Tropicália em dois concertos, nesta quarta (13) e quinta-feira (14), às 20h, no Átrio do Farol Santander (rua Sete de Setembro, 1.028). O espetáculo vai apresentar canções de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Mutantes, interpretadas pelos cantores Alex Alano e Izmália. Os ingressos estão à venda no site Sympla ou na bilheteria do local, a partir de R$ 8,50.

O espetáculo ainda conta com a apresentação e contextualização histórica do professor e pesquisador da MPB Flávio Azevedo, bem como participação de Ricardo Arenhaldt na bateria.

Além dos astros nacionais citados, o repertório contempla obras de outros três compositores: Aaron Copland (Hoe Down), Edvard Grieg (Peer Gynt) e Peter Warlock (Capriol Suite).



O nome do movimento surgiu de uma obra de Hélio Oiticica que recebeu o título de Tropicália, montada em 1967 em uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Tempos depois, Caetano Veloso compôs uma música que recebeu o mesmo nome — outro marco para o movimento.

Em junho de 1968, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Capinam, Tom Zé, Nara Leão, Gal Costa, Os Mutantes e Rogério Duprat lançam o álbum Tropicália ou Panis et Circencis — uma espécie de manifesto musical do movimento. Sincrético e inovador, aberto e incorporador, o Tropicalismo misturou rock mais bossa nova, mais samba, mais rumba, mais bolero, mais baião, tudo misturado nos arranjos sinfônicos de Rogério Duprat, emulando o movimento antropofágico da Semana de Arte Moderna de 22.