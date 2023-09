Pianista David Witten realiza recital no Instituto de Artes da UFRGS, nesta quinta

Nesta quinta-feira (14), às 19h, no Auditorium Tasso Corrêa, do Instituto de Artes da Ufrgs (Rua Sr. dos Passos, 248, 1º andar), acontece o recital gratuito do pianista norte-americano David Witten. O programa terá peças de Haydn, Tcherepnin, Maria de Lourdes Gondim e Maria Margarida Gondim. A entrada para o espetáculo é franca.

O músico tem uma carreira internacional de concertos na Irlanda, Finlândia, Rússia, Ucrânia, México, América do Sul e China. Como recipiente da Fulbright Scholar de 1990, Witten passou cinco meses ensinando e realizando concertos em todo o Brasil.

Nos Estados Unidos, as apresentações de Witten incluem apresentações solo com a Boston Pops Orchestra, a Pro Arte Chamber Orchestra e várias colaborações de música de câmara com o Shanghai String Quartet, como também com membros da Filarmônica de Nova York e da Boston Symphony Orchestra.



Witten tem sido um músico extremamente atuante com a música contemporânea. Gravou a obra para piano de Nicholas Van Slyck para a Titanic Records e encomendou mais de uma dúzia de novos trabalhos para o conjunto Soli Espri, trio de câmara que fundou em Boston com o clarinetista Chester Brezniak e a mezzo-soprano D'Anna Fortunato