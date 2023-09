Mostra de Cinema Musical Gaúcho exibe documentário Vozes Negras Importam

A Mostra de Cinema Musical Gaúcho leva para a Sala Norberto Lubisco da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736) nesta quinta-feira (14), às 19h, o documentário Vozes Negras Importam, dirigido por Tiago Trindade e com produção de Paulo Dionísio. O longa parte do poder transformador da arte para sensibilizar, impulsionar reflexões e motivar mudanças, e retrata a história e a trajetória de cantores e cantoras negras do Estado. A entrada é franca.

Cristal, Geda, Glau Barros, Graziela Pires e Dejaene Arrué (50 Tons de Pretas), Jorge Foques, Luana Fernandes, Marietti Fialho, Pâmela Amaro, Paulo Dionisio, Rafa Rafuagi, Serginho Moah e Valéria Barcellos (foto) apresentam através de conversas suas batalhas e dificuldades pessoais e artísticas, bem como conquistas e vitórias da carreira.

O Projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, com financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Sedac, Patrocínio da Sulgaz e apoio da Baden Torrefação.