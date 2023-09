Segunda edição do Churras do Cais traz show gratuito do cantor Neto Fagundes

A abertura da 2ª edição do Churras do Cais inicia nesta quarta-feira (13) com show gratuito de Neto Fagundes, Ernesto Fagundes e Paulinho Fagundes, no Fuga Bar (Av. Mauá, 1.050), às 21h. O evento tem como objetivo de reforçar o movimento para transformar a cidade na “Capital Mundial do Churrasco”, em uma semana repleta de atividades gastronômicas e atrações culturais. Participantes interessados podem adquirir os ingressos e saber mais detalhes sobre as atividades por meio do link na plataforma Sympla.

Na sexta-feira, 15 de setembro, as atividades ganham vida na Prainha do Cais, com o “Ovelhaço no Cais”, promovido por Cabeça de Toro e Celebra Gourmet. Das 17h às 22h o público poderá saborear a culinária tradicional campeira, incluindo cordeiros assados, acompanhados por purê de abóbora, farofa e arroz de carreteiro.



No fim de semana, o evento ocorre simultaneamente em dois locais. O público poderá participar do “Meu Churras no Cais”, onde poderá realizar seu próprio churrasco com vista ao Guaíba, das 12h às 17h ou no evento gratuito “Querência Embarcadero” no Gramado Central, onde restaurantes servirão pratos alusivos à Semana Farroupilha das 11h às 20h.



Para encerrar em grande estilo, a “Porcaço no Cais” acontecerá na Prainha do Cais no dia 20 de setembro, das 12h às 17. Onde Clarise Chwartzmann e Frigorífico Santo André celebrarão a carne suína com esta novidade na programação.