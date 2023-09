Duo argentino Seda faz apresentação no Instituto Ling nesta quinta-feira

O duo argentino Seda, formado pelo pianista Daniel Godfrid e o violonista Sebastián Espósito, vem a Porto Alegre pela primeira vez para apresentar no palco do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), nesta quinta-feira (14), às 20h. Os músicos apresentam peças de compositores da música popular argentina, como Carlos Gardel, Juan Carlos Cobián, Atahualpa Yupanqui e Francisco de Caro, reinterpretadas com a autêntica expressão dos instrumentistas. Os ingressos podem ser adquiriros pelo site ou na recepção do espaço cultural, no valor inicial de R$ 25,00.

O repertório que será mostrado em Porto Alegre faz parte do álbum de estreia do duo, Seda ao vivo en el CCK, lançado em 2022. O material não foi pensado como um disco desde o início, mas o impacto que o concerto gerou no público levou os músicos a lançarem o registro da apresentação, realizada durante o programa Música Argentina para el Mundo.

O diálogo entre o piano de Godfrid e o violão de oito cordas de Espósito teve início há uma década, quando começaram a colaborar juntos na criação de trilhas sonoras para cinema, produções artísticas que lhes renderam Prêmios Gardel, além de concertos e parcerias com artistas nacionais e internacionais